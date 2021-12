Covid Veneto, Zaia: "Rischio zona gialla, appesi a un filo"

Il Veneto rischia il passaggio da zona bianca a zona gialla. "Siamo appesi ad un filo", dice il governatore Luca Zaia snocciolando i dati covid rilevati su base settimanale. "L'incidenza è a 317,1 casi su 100mila abitanti, l'incide Rt è a 1,39. L'occupazione delle terapie intensive è al 10%, quella in area non critica è all'8%. "Superiamo i parametri per il passaggio in zona gialla per l'incidenza e le terapie intensive. La soglia per l'area non critica è al 15%, noi siamo all'8%. Siamo appesi ad un filo, la preoccupazione c'è", dice Zaia.

"Il passaggio di zona dal bianco al giallo è abbastanza morbido ma non è una passeggiata. Scatterebbe l'obbligo di portare la mascherina all'aperto, come già fanno molte persone. Si ridurrebbero a 4 i posti al tavolo al ristorante, non è una complicazione da poco nel periodo di Natale. Si riduce al 50% la capienza di cinema e teatri", aggiunge.