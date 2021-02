Covid, von der Leyen: "70% europei vaccinati entro agosto"

(Adnkronos)

Ursula von der Leyen conferma l'obiettivo di immunizzare il 70% della popolazione adulta entro l'estate e annuncia che con AstraZeneca non finisce qui: "Ci aspettiamo che recuperi le dosi tagliate", afferma la numero uno dell'Eurogoverno intervistata da un gruppo ristretto di quotidiani internazionali, tra cui Repubblica.

"Quando avremo i dati completi torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro obblighi", sottolinea la presidente della Commissione europea, fiduciosa sulla possibilità di centrare l'obiettivo della campagna di vaccinazione: "Siamo appena all'inizio di una maratona e mi sento di confermare l'obiettivo di arrivare a vaccinare il 70% della popolazione adulta in Europa entro l'estate. A un mese dall'avvio delle inoculazioni abbiamo consegnato 18 milioni di dosi. Posso dirvi che a febbraio ne arriveranno altre 33 milioni e a marzo 55 milioni. Nel secondo trimestre saranno ancora di più: 300 milioni dalle tre aziende già autorizzate dall'Ema (Pfizer-BionTech, Moderna e AstraZeneca, ndr ) e, se otterranno anche loro il via libera, altre 80 milioni di fiale da Johnson and Johnson e Curevac. Siamo sulla buona strada, alla fine avremo 2,3 miliardi di vaccini, quasi il triplo di quelli che ci servono e potremo aiutare anche i paesi vicini all'Unione".

A chi domanda cosa sia andato storto finora, von der Leyen risponde: "Pfizer-BionTech e Moderna hanno iniziato la distribuzione subito dopo il via libera dell'Ema, con una terza compagnia (AstraZeneca, ndr ) è nato un conflitto". La pubblicazione del contratto con AstraZeneca ha confermato le ragioni dell'Unione europea: "La buona notizia è che AstraZeneca mi ha informato che anticiperanno le consegne al 7 febbraio con 3,2 milioni di dosi, il 17 ne arriveranno 4,9 milioni e a fine mese altre 9,2 milioni per un totale di oltre 17 milioni di vaccini per febbraio. A marzo ne arriveranno altri 23 milioni, in totale per i prossimi due mesi saranno 40 milioni", spiega.

Quanto ad AstraZeneca, "spetta all'azienda organizzare le sue consegne. Noi ci aspettiamo che AstraZeneca rispetti gli obblighi contrattuali, che recuperi le dosi tagliate nel primo trimestre. Per noi sono importanti febbraio e marzo perché poi dal secondo trimestre le consegne saliranno enormemente. Abbiamo ancora due mesi di tempo per riuscirci, con il nuovo meccanismo per l'autorizzazione all'export le aziende ci devono dire cosa hanno portato fuori dall'Unione da dicembre a oggi. Quando avremo i dati completi che si sostituiranno ai rumors torneremo al tavolo con AstraZeneca e li richiameremo ai loro obblighi".

Quindi la strategia è di avere le prove che hanno venduto i vaccini fuori dalla Ue? "Al momento non c'è una spiegazione plausibile ai ritardi, chiediamo trasparenza su cosa hai prodotto, cosa hai esportato e cos'hai in magazzino. Poi toccherà all'azienda darci spiegazioni e dirci come intende rispettare il contratto. Anche Pfizer-BionTech ha avuto problemi, ma erano comprensibili e li ha risolti. Comunque con AstraZeneca il peggio è alle spalle, è un segnale positivo che abbia mostrato la volontà di accelerare le consegne".

Von der Leyen si sofferma anche sulla crisi di governo italiana che sta ritardando la preparazione del piano italiano per accedere ai fondi del Recovery. "Mi aspetto che gli stati membri ratificheranno in tempo il Recovery perché è nel loro interesse farlo in modo che la Commissione possa andare sui mercati a raccogliere i soldi. Sui piani nazionali, invece, apprezzo che i governi lavorino intensamente con noi per farsi trovare pronti. Se ci saranno difficoltà lo vedremo alla fine".