Covid, Zaia: "Acquistare vaccini dovere morale"

(Adnkronos)

"Di fronte ai veneti che mi chiedono di essere vaccinati" contro il coronavirus "mi sembra un dovere morale cercare di acquistare i vaccini". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Luca Zaia oggi nel corso del punto stampa.

E Zaia ha ribadito che "l'acquisto avverrà nella legalità e nel rispetto di regole e direttive, ma oggi siamo davanti a un Governo che non si esprime e l'Europa invece che si è espressa ieri, dicendo che non è vietato acquistarli. Ma in questo Paese, come sempre, sembra che sia un problema occuparsi della salute dei cittadini. Questo è un paese talmente malato che si critica anche chi fa il proprio mestiere, cosa dovremmo fare? Aspettare che passi il Covid?", ha polemizzato il governatore del Veneto.