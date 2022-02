Credito, Zolva acquisisce Euro Service in Italia

Zolva annuncia l'acquisizione di Euro Service Spa, società di gestione del credito costituita in Italia nel 1998 con un'attività di backoffice in Romania. Zolva, con sede centrale a Oslo e attività in sei paesi in Europa, si concentra sull'acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati (Npl) da istituzioni finanziarie in tutta Europa. La strategia di Zolva è quella di crescere sia organicamente che attraverso acquisizioni ed è supportata da azionisti con importanti risorse finanziarie. Negli ultimi nove mesi, Zolva è cresciuta in modo significativo e ha un portafoglio di circa 4.521 milioni di euro e circa 650 dipendenti.

Nell'agosto dello scorso anno Zolva ha acquisito Multigestion, attore affermato nel mercato iberico dei servizi di Npl, con circa 220 dipendenti. Il ceo di Zolva, Endre Rangnes, è lieto di aver completato un'altra acquisizione di successo che rafforza la posizione di Zolva in una parte importante del mercato europeo. Con l'acquisizione di Euro Service, Zolva potrà contare su una solida piattaforma in Italia ed è ben posizionata per un'ulteriore crescita.

"Siamo felici di accogliere 350 nuovi colleghi nel Gruppo Zolva, afferma Rangnes. Durante il secondo trimestre di quest'anno, Euro Service sarà rinominato Zolva" si legge in una nota. A partire dal 10 febbraio Maurizio Tucci sarà presidente e country manager ad interim di Euro Service. Tucci è laureato in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma. Ha maturato una vasta esperienza in molteplici posizioni manageriali in diverse aziende e industrie. Zolva offre servizi lungo l'intera catena del valore dalla gestione delle fatture, al servizio di sollecito, all'acquisto di crediti/factoring, ai servizi di recupero crediti e all'acquisto di crediti deteriorati (Npl). Zolva è attualmente presente in Norvegia, Svezia, Danimarca, Spagna, Portogallo e Italia.