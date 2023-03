Crescenti (Univ. D'Annunzio): "Nostra visione controcorrente rispetto al catastrofismo"

“Noi andiamo controcorrente rispetto alle previsioni catastrofiste con cui vengono bombardati quotidianamente i cittadini. Televisioni e giornali ogni giorno parlano di clima e ambiente, ma siamo noi scienziati che ci occupiamo del clima e riteniamo che sia la natura a governarlo, non l’uomo”. Lo ha detto Uberto Crescenti, professore di Geologia Applicata, università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara, intervenendo in occasione della conferenza stampa “Custodire l’ambiente custodendo l’uomo - perché le bugie ambientaliste radicali minacciano la vita umana sulla terra”, organizzato da Pro Vita & Famiglia e La Nuova Bussola Quotidiana a Milano.

“L’apporto dell’uomo per quanto riguarda il cambiamento climatico è minimo, si ferma al massimo al 5% - ha continuato Crescenti - Inoltre, il clima è sempre cambiato e la geologia lo dimostra. Si sono sempre registrate ere glaciali ed interglaciali e questo dimostra che il clima cambia in maniera ciclica, seppur non in cicli regolari”.