Crisanti: "Chi ha sospeso AstraZeneca se ne assuma responsabilità"

Vaccino AstraZeneca sospeso in Italia? "Sono state tutte decisioni politiche non supportate da nessuna evidenza scientifica. E adesso chi le ha prese se ne assume la responsabilità perché nessun organo scientifico si è mai pronunciato contro il vaccino". Lo ha detto a Sky TG24 Andrea Crisanti, Microbiologo dell’Università Padova, ospite di Buongiorno, commentando la sospensione del siero. "Decisioni – secondo il virologo - prese in preda al panico senza nessun supporto scientifico e adesso la scienza deve andare in aiuto di queste stupidaggini che sono state fatte. Si tratta di 5 o 6 casi ogni milione, pochissimi, non c’è nessuna correlazione causale se non una relazione temporale, non necessariamente sufficiente a dimostrare un nesso di causalità".