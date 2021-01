Crisi governo Conte, consultazioni: news di oggi

(Adnkronos)

Seconda giornata delle Consultazioni al Quirinale.

9.40 - "Nelle scorse ore ho avuto modo di interloquire con il Presidente del Consiglio Conte sottoponendogli l'urgenza e l'importanza per il Paese di una riforma complessiva della Giustizia dichiarando il mio appoggio ad un ritorno allo stato di diritto e di garanzie nel processo". Lo afferma il senatore Luigi Vitali. "È inaccettabile -aggiunge- pensare che in un Paese civile siano stati aboliti i termini della prescrizione quando i processi hanno una media di durata al di la' di tutti gli standard europei. Questo ragionamento condiviso con Conte- conclude- era nel solco di quanto gia' dichiarato dal Presidente Berlusconi sull'apertura ad un Governo Istituzionale e a quanto dichiarato dal segretario Matteo Salvini circa la volonta' di parlare con chiunque a patto che fossero messi al centro i contenuti di una piattaforma di Governo che prevedesse tra gli altri una riforma della Giustizia e Fiscale. Percorsi utili ed essenziali per evitare elezioni anticipate che tutt'ora ritengo insensate. Ribadisco dunque nessun appoggio politico al Conte Ter".

9.30 - La premiership di Giuseppe Conte non è in discussione. Lo ha sottolineato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ospite di 'Agorà' su RaiTre, spiegando che "il discorso di ieri del segretario del Pd Zingaretti non aveva un briciolo di ambiguità: il suo messaggio è arrivato chiarissimo, anche se gli iscritti al partito possono nutrire dubbi o perplessità. Non ho mai nascosto che possano esserci sensibilità diverse nel Pd, ma sul punto della premiership di Conte c'è estrema chiarezza. Se si cominciano a spostare le carte, cade il castello. Conte è stato un punto di equilibrio". "Noi parliamo a quanti, eletti, si riconoscono in un programma. Un progetto di governo che deve uscire più forte altrimenti tutto questo non avrebbe avuto senso. Serve un rilancio importante, il presidente Conte ha dalla sua tre punti di forza: non è mai stato sfiduciato, ha dalla sua il gradimento personale molto alto e l'appoggio del Pd e del M5S", ha affermato Zampa, che poi ha aggiunto: "Il M5S il partito di maggioranza relativa in Parlamento, gli eletti del M5S sono la maggioranza alla Camera e al Senato, è evidente che la scelta del prossimo premier e del governo è nelle loro mani. Il nostro sostegno è leale e importante. E' evidente che vogliamo allargare la maggioranza e mi sembra che, visto quello che è accaduto, accaduto, un Paese non può vivere un crisi in questo momento".

9.10 - Con Renzi non si tratta? "Non escludo nulla ma ci vuole un atto politico perché è scontato avere dubbi sulla affidabilità per il futuro". Lo dice al Corriere della sera la senatrice del Pd Roberta Pinotti. "Quello che chiede il Pd è un’altra cosa: che si agisca con coerenza e affidabilità. Non si può tenere costantemente in fibrillazione la maggioranza", spiega l'esponente de aggiungendo: "Siamo convinti che Conte sia il punto di equilibrio di questa maggioranza"; "dopodiché c’è il tema di una maggioranza solida...Bisogna allargare a tutti coloro che si riconoscono nelle forze europeiste. Un esempio di maggioranza è quello che ha portato all’elezione di Ursula von der Leyen". Dunque anche a Forza Italia? "Direi di sì, abbiamo fatto una scelta comune in Europa", risponde Pinotti.

9.05 - Dopo le dimissioni del premier, l’istituto Demopolis per il programma 'Otto e mezzo' ha chiesto agli italiani una valutazione sui 16 mesi del secondo governo Conte: a promuovere l’operato dell’esecutivo è il 41% dei cittadini, mentre per il 48% il giudizio è negativo. Il giudizio positivo sul premier risulta invece leggermente più alto, al 44%, rispetto all'esecutivo. Sono cinque i ministri più apprezzati del governo uscente. Al primo posto, con il 36%, il ministro della Salute Roberto Speranza seguito con il 33% dal titolare dell’Economia Roberto Gualtieri. Alla pari, al 32%, gli italiani indicano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Al quinto posto Francesco Boccia, in prima linea in questi mesi nel complesso rapporto con le Regioni. Salute e scelte economiche restano il binomio cardine cui guarda da mesi l’opinione pubblica. La conferma giunge dall’apprezzamento espresso dagli italiani verso altri esponenti, particolarmente visibili, del Conte bis: sul podio dei viceministri e sottosegretari troviamo con il 34% Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. Al secondo posto al 23%, Stefano Buffagni, viceministro dello Sviluppo Economico, seguito al 20% dalla sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa.

8.50 - "Come Cambiamo! abbiamo votato contro questo Governo non ritenendolo in grado di affrontare le sfide del Paese. Non credo che le cose siano cambiate, si lavora nell’ambito della stessa maggioranza e questa maggioranza non ha il nostro appoggio". Lo ha affermato questa mattina il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e leader di Cambiamo! nel corso del suo intervento alla trasmissione The Breakfast Club di Radio Capital.

8.30 - Alle consultazioni c'è "l'obbligo di scandire bene le idee, per rispetto del presidente della Repubblica. Noi lavoriamo per l'interesse generale, per trovare punti di equilibro. Siamo al momento, al di là delle battute, in cui si deve dire quello che si pensa del futuro del Paese". Lo ha detto Enzo Amendola a Omnibus, su La7. "Io non so interpretare Renzi, ma siamo chiamati ognuno a dire quello che pensiamo. Quando si sale al Quirinale, al di là dei temi, è evidente che si deve dire come si forma una maggioranza e l'unico punto di equilibro è quello di avere Conte con una coalizione larga, amplia, che si ricalca su quella da cui veniamo", ha aggiunto il ministro delle Politiche Ue.

8.20 - "Noi crediamo che la maggioranza che speriamo si formi in queste ore abbia numeri molto più larghi. Per quello che bisogna fare, per le emergenze che abbiamo, fermarsi a 157-158 voti non è sufficiente. E' un punto di onesta che abbiamo sin dall'inizio". Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Omnibus, che su una maggioranza Ursula aggiunge: "Io ho dei dubbi, vedo il centrodestra molto compatto non su una apertura e una collaborazione ma sulla richiesta unanime di elezioni anticipate. Credo che in Forza Italia siano ancora dentro un quadro a leadership Salvini-Meloni, non vedo segnali per lavorare".



8.01 - "Io non lo so come andrà a finire questa crisi. So che difficilmente finirà con le elezioni anticipate, perché solo Giorgia Meloni le vuole veramente. Ma qualsiasi maggioranza si riesca a costruire, non sarà mai così solida e ampia da consentire l’approvazione delle riforme necessarie e di una nuova versione del Recovery Plan. Per garantire quelle servirà altro”. Così a Repubblica, Guido Crosetto, cofondatore di Fratelli d’Italia, secondo cui "il gruppo dei 5Stelle difficilmente potrà reggere soluzioni diverse da quelle che portano a Giuseppe Conte. Non perché lui sia un collante unico e indispensabile. Ma perché è il perno di un equilibrio precario. Se togli lui, tutto il resto crolla”.

7.36 - Matteo Salvini ha vivacizzato il quadro del centrodestra con una sterzata. "La prima opzione che portiamo al Colle venerdì è il voto, ma non è l'unica", ha detto il leader della Lega. "A Mattarella diremo che le scene che stiamo vedendo sono aberranti, i senatori in vendita non è cosa dignitosa, chiederemo al capo dello Stato se questo Parlamento può garantire una maggioranza solida, se la risposta è sì, per me l'unica possibilità, all'interno di questo Parlamento, è un governo a guida centrodestra", ha spiegatoSalvini.

7.27 - Matteo Renzi, da Facebook, ha puntato il dito contro la nascita del nuovo gruppo degli Europeisti. "Mentre in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo - afferma il leader - che è quello di far passare delle persone non su un'idea ma su una gestione opaca delle relazioni, alla creazione di gruppi improvvisati, siamo qui a dire con forza che noi abbiamo rinunciato alle poltrone per far valere le nostre idee". Il mantra ripetuto da esponenti del partito è 'consultazioni senza veti'. "Non metteremo veti su Conte ma non c'è solo lui. Andremo al Colle senza fare nomi ma per discutere di temi. Di Maio? Noi non poniamo veti e non li subiamo, partiamo dal programma", dice l'ex ministra Teresa Bellanova.

7.12. - La linea del Partito Democratico è stata illustrata dal segretario Nicola Zingaretti in direzione. "Condividiamo e sosteniamo, e su questo chiedo un mandato alla direzione, l’ipotesi di proporre al Presidente Mattarella un incarico al Presidente Conte per dare vita a un governo raccogliendo il suo appello nella direzione della responsabilità nazionale. Un Governo che possa contare su un’ampia base parlamentare", le parole di Zingaretti, che si sofferma sul tema Italia Viva: "Per quanto mi riguarda - dice il leader Pd - il tema del rapporto con Italia Viva non ha nulla a che vedere con un aspetto di risentimento per il passato, ma di legittimi fondati dubbi sulla affidabilità per il futuro".

7.00 - La crisi del governo Conte oggi ad una tappa cruciale. Seconda giornata delle Consultazioni al Quirinale. Il progetto di un esecutivo Conte ter fatica a decollare, nonostante la nascita del gruppo degli Europeisti, che oggi saranno dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tarda mattinata, dopo il gruppo 'Per le Autonomie', gli esponenti del Misto, Azione e + Europa. Nel pomeriggio, si riparte con Leu, Italia Viva e il Pd.