Cristiano Ronaldo a Courmayeur, accertamenti carabinieri

(Adnkronos)

Sono in corso degli accertamenti da parte dei carabinieri del Gruppo Aosta in merito alla presunta vacanza sulle nevi di Courmayeur di Cristiano Ronaldo e della sua fidanzata Georgina Rodriguez in occasione del 27° compleanno di quest'ultima. I due sarebbero stati a Courmayeur tra il 26 e il 27 gennaio, il tutto testimoniato sui social network da un video poi cancellato. Andare in questi giorni in Valle d'Aosta, zona arancione, non è permesso dalle regole anti-Covid.