Cristiano Ronaldo, Moggi: "CR7 al Napoli? Verrebbe in pensione"

"E' stato un campione ma gli anni passano per tutti. Ha quasi 38 anni, verrebbe a Napoli in prepensionamento, io non lo prenderei". L'ex dirigente del Napoli Luciano Moggi si esprime così sul possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al club azzurro. "Poi bisogna vedere i bilanci della società, dei quali non sono a conoscenza - aggiunge Moggi all'Adnkronos -. Se vendessero Osimhen al Manchester United per 100 milioni economicamente sarebbe un grande colpo ma dal punto di vista sportivo non prenderei mai un giocatore in calo come il Cr7 visto in quest'ultimo anno".

"Il campionato, come è normale, dopo tre giornate non ha ancora un padrone ma penso che alla lunga saranno tre le squadre a contendersi lo scudetto: Milan, Inter e la Juve una volta recuperate le sue stelle Di Maria, Pogba e Chiesa"., il pronostico sul campionato di Serie A dell'ex direttore generale della Juventus. L'ex dirigente bianconero non è molto ottimista sul percorso delle italiane in Champions League. "Se si parla di passare il girone credo che 2 o 3 ce la possano fare ma dopo quando inizierà la fase a eliminazione diretta il gap con le 6-7 squadre al top in Europa è troppo evidente per sognare in grande. Approdare ai quarti sarebbe già una vittoria per le nostre squadre".