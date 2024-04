Aborto, Coghe (Pro Vita & Famiglia): "Il nostro camion vela a Bruxelles per ricordare che non può essere un valore europeo"

"Come Pro Vita & Famiglia abbiamo lanciato una campagna con un camion vela che ha girato in questi giorni attorno al Parlamento europeo, proprio per ricordare che l'uccisione di un essere umano nel grembo materno non può essere un valore fondante". Così Jacopo Coghe, portavoce dell'associazione Pro Vita & Famiglia onlus, a margine del voto che ha visto approvata in Eurocamera una risoluzione non vincolante per inserire l'aborto tra i diritti fondamentali dell'Ue. "Abbiamo fatto una campagna social media e sulla stampa per sostenere il diritto alla vita all'interno dell'Unione europea".