Ad agosto la 60enne era stata colpita violentemente alla testa con un attrezzo riportando lesioni gravissime, l'uomo aveva poi confessato

Aggredita dal marito al culmine di una lite lo scorso agosto, è morta oggi in ospedale dopo due mesi. Olena Georgiyivna Vasyl’yeva, 60enne di origini ucraine, è deceduta al Camaldoli Hospital di Napoli. Aveva subito la violenta aggressione lo scorso 3 agosto dal marito 70enne, che era stato già fermato per tentato omicidio.

I fatti si erano verificati a Somma Vesuviana. Secondo la ricostruzione, al termine di una lite per futili motivi, l'uomo avrebbe colpito la moglie alla testa con un attrezzo, procurandole lesioni gravissime. Per questo motivo, nel corso di indagini coordinate dalla Procura di Nola, i carabinieri di Castello di Cisterna fermarono il 70enne dopo la sua confessione. L'arma del delitto fu ritrovata in un deposito attrezzi.