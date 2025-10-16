circle x black
Cerca nel sito
 

Aggredita dal marito dopo una lite, muore dopo due mesi in ospedale

Ad agosto la 60enne era stata colpita violentemente alla testa con un attrezzo riportando lesioni gravissime, l'uomo aveva poi confessato

Ospedale - Fotogramma
Ospedale - Fotogramma
16 ottobre 2025 | 17.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Aggredita dal marito al culmine di una lite lo scorso agosto, è morta oggi in ospedale dopo due mesi. Olena Georgiyivna Vasyl’yeva, 60enne di origini ucraine, è deceduta al Camaldoli Hospital di Napoli. Aveva subito la violenta aggressione lo scorso 3 agosto dal marito 70enne, che era stato già fermato per tentato omicidio.

I fatti si erano verificati a Somma Vesuviana. Secondo la ricostruzione, al termine di una lite per futili motivi, l'uomo avrebbe colpito la moglie alla testa con un attrezzo, procurandole lesioni gravissime. Per questo motivo, nel corso di indagini coordinate dalla Procura di Nola, i carabinieri di Castello di Cisterna fermarono il 70enne dopo la sua confessione. L'arma del delitto fu ritrovata in un deposito attrezzi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
aggressione somma vesuviana marito aggredisce moglie somma vesuviana somma vesuviana aggressione marito morta moglie
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Per te' e 'Breve storia d’amore': videonews dalla nostra inviata
Femminicidio Pamela Genini, legale Soncin: "Non è consapevole di quello che è successo" - Video
Festa del Cinema di Roma, apre ‘La vita va così’ di Milani: la videonews dalla nostra inviata
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza