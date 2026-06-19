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Alessandra Gatto nominata vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali

Originaria di Crotone, è dal 2023 consigliere giuridico della ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità Roccella. Nella sua carriera è stata magistrato nel Tribunale di Spoleto e in quelli per i Minorenni di Roma e Caltanissetta

Alessandra Gatto nominata vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali
19 giugno 2026 | 17.58
Redazione Adnkronos
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Autrice di numerose pubblicazioni di diritto minorile tra cui dei seguenti libri: Lo stato di figlio (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2025), Misure civili e penali contro la violenza familiare (Giuffrè, Milano, 2024), Il nuovo diritto penale dei minori e della famiglia (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024), Tutela della personalità e autodeterminazione del minore. Autonomia in ambito familiare, sanitario e negoziale (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2023), L’adozione del minore. Principi, garanzie e cenni di diritto comparato (Tribuna, Piacenza, 2021), Diritto minorile. Responsabilità genitoriale – Adozione – Processo penale minorile (Pisa, Pacini Giuridica, 2020), Social network, skype, nuovi media nelle relazioni familiari (Giuffrè, Milano, 2017, con presentazione del Prof. C. M. Bianca), Procedimenti de potestate: pene accessorie e misure cautelari (Giuffrè, Milano, 2020), Il diritto del minore alla continuità degli affetti (Giuffrè, Milano, 2019). La dottoressa Gatto infine vanta, nel settore minorile, docenze presso Università nonché relazioni a seminari e convegni, oltre ad aver redatto, nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, numerosi provvedimenti pubblicati su riviste scientifiche.

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Adozioni minori giustizia Commissione Adozioni Internazionali
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