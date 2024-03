Alisa Toaff dell'Adnkronos ha denunciato Rocco Siffredi

La giornalista dell'Adnkronos Alisa Toaff, il 20 marzo, ha presentato denuncia per molestie sessuali nei confronti dell'attore Rocco Siffredi. Lo ha reso noto, rinunciando all'anonimato previsto per le vittime di tale reato. Oggetto della denuncia, consegnata agli agenti del Commissariato Prati di Roma dalla sua legale Laura Sgrò, le frasi che l'attore ha rivolto alla giornalista, in diversi messaggi sul cellulare, in merito ad un'intervista che le aveva rilasciato.

Il cdr e i fiduciari dell'Adnkronos esprimono piena e convinta solidarietà nei confronti della collega, che in questi giorni è divenuta vittima di attacchi e insulti sessisti e a sfondo razziale sulle piattaforme social, in seguito alla vicenda legale che la coinvolge e sulla quale saranno le autorità competenti a fare chiarezza.

Il direttore dell’Adnkronos, Davide Desario, esprime la sua solidarietà nei confronti della collega, che in questi giorni ha subito attacchi e insulti sessisti e a sfondo razziale sulle piattaforme social, in seguito alla vicenda legale che la coinvolge e sulla quale saranno le autorità competenti, nei confronti delle quali si ripone la massima fiducia, a fare la dovuta chiarezza.