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Maltempo, allerta meteo gialla per temporali martedì 13 ottobre: la mappa delle regioni a rischio

Secondo la Protezione civile sono interessati dall'avviso settori di Calabria, Molise, Puglia e Sicilia

Allerta meteo 13 ottobre 2026 - (Protezione civile)
Allerta meteo 13 ottobre 2026 - (Protezione civile)
12 ottobre 2026 | 17.29
Ida Artiaco
LETTURA: 1 minuti

Continua l'ondata di maltempo sull'Italia. Anche per domani, martedì 13 ottobre, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporale sui settori di alcune regioni, concentrate al Centro-Sud. Ecco, di seguito, l'elenco di quelle a rischio.

Allerta meteo gialla 13 ottobre: le regioni interessate

Stando all'ultimo bollettino ufficiale pubblicato sul sito del Dipartimento, è stata diramata per domani 13 ottobre allerta meteo gialla per temporali su Calabria (Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale), Molise (Litoranea), Puglia (Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica) e Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie).

A queste si aggiunga l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e rischio idraulico (Calabria e Sicilia).

Le previsioni meteo di martedì 13 ottobre: rimonta l'Anticiclone

Dopo le piogge di domani, secondo le previsioni de IlMeteo.it, rimonterà l'anticiclone: ci sarà ovunque il sole e soprattutto nel weekend prevarrà l'alta pressione e qualche temporale residuo potrebbe verificarsi solo in Sicilia, Sardegna e confini alpini occidentali. Le temperature saranno in aumento nei valori massimi con 24°C a Firenze, Roma e Napoli, in lieve calo nei valori minimi.

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allerta meteo gialla protezione civile allerta maltempo allerta temporali previsioni meteo
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