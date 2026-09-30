circle x black
Cerca nel sito
 

Anna Maria Speranza: "All'Università La Sapienza counseling psicologico gratuito per gli studenti"

Il professore ordinario e direttrice del dipartimento di Psicologia Dinamica: "In programma 4 incontri sulle difficoltà relazionali nel percorso di studi, all’interno della famiglia o personali"

Anna Maria Speranza - (Adnkronos)
Anna Maria Speranza - (Adnkronos)
30 settembre 2026 | 14.08
Carmela Piccione
LETTURA: 1 minuti

"Abbiamo pensato e voluto intercettare e dare una comunicazione importante sulla salute mentale e sul benessere psicologico degli studenti universitari e delle studentesse universitarie". Queste le parole di Anna Maria Speranza, professore ordinario e direttrice del dipartimento di Psicologia Dinamica dell'università La Sapienza di Roma alla presentazione de 'Il mio primo passo' l’installazione partecipativa dell'artista visivo Mattia Varsalone, in arte Lunar, che Wave porta presso gli spazi universitari.

“Il progetto nasce all’interno di un progetto più ampio che si chiama Proben, che il ministero ha finanziato in diverse università italiane per il benessere degli studenti - ha spiegato Speranza - La cosa centrale, a Sapienza ma anche nelle altre università, è il counseling universitario, un counseling psicologico che noi offriamo gratuitamente a tutti gli studenti e le studentesse. Dopo un primo colloquio iniziale ci sono quattro incontri fatti da operatori professionisti specializzati in diverse problematiche, come difficoltà relazionali, nella realizzazione del percorso di studi, all’interno della famiglia o problematiche personali che possono emergere in questa fase della vita. Il servizio può quindi offrire un importante supporto per affrontare meglio il percorso universitario".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
counseling psicologico gratuito salute mentale benessere psicologico studenti universitari
Vedi anche
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video
Roma, trovato cadavere in un parco a Tor Sapienza: in corso i rilievi della scientifica - Video
Romano Prodi: "L'Europa oggi è assopita e ai margini"
Squalo mako si attacca all'amo, lotta un'ora al largo di Livorno e poi si libera - Video
Golf car, l'assessore del Lazio Ghera: "Da Regione normativa in poche settimane" - Video
Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Scuola, stretta sul registro elettronico per i compiti a casa
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza