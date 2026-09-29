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Arcene, ladri smontano e rubano il tetto di una scuola d'infanzia: il post denuncia

Secondo quanto riportato sul profilo Facebook dell'istituto, il colpo sarebbe avvenuto la notte tra domenica e lunedì

Tetto - Facebook
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29 settembre 2026 | 10.49
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Maestre e bambini arrivano a scuola per cominciare le lezioni e si accorgono che il tetto non c'è più. È quanto accaduto in una scuola d'infanzia ad Arcene, in provincia di Bergamo. A raccontare l'accaduto è stato proprio il team dell'istituto che ha condiviso sul profilo Facebook le foto del furto e del tetto svuotato. Il colpo sarebbe avvenuto nella notte tra domenica 27 e lunedì 28: i ladri dunque avrebbero agito nel weekend.

"Questo non è il solito post. Con grande dispiacere condividiamo quanto accaduto alla nostra scuola nella notte appena trascorsa. La struttura è stata vittima di un grave atto vandalico che ha causato ingenti danni: il tetto è stato gravemente compromesso e anche il nostro giardino, uno spazio prezioso per i bambini e per tutta la comunità scolastica, ha subito danni", si legge.

Le lezioni sarebbero state sospese perché, come sottolineato nel post, "il tetto, elemento fondamentale per la sicurezza e l’agibilità dell’edificio, necessita ora di importanti interventi di ripristino". Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri che hanno svolto tutti gli accertamenti necessari. "Condividiamo questo episodio - si legge ancora - non solo per informare, ma anche per sensibilizzare la comunità sull’impatto che questo evento ha avuto per noi".

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arcene ladri scuola infanzia rubano tetto
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