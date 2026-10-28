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Astolfi (Roche Italia): "Lavoriamo per affrontare le sfide più complesse della neurologia"

'Sclerosi multipla, malattie neuromuscolari e neurodegenerazione tra le principali aree di impegno dell'azienda'

Cinzia Astolfi - Adnkronos
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28 ottobre 2026 | 12.02
Francesca Filippi
LETTURA: 1 minuti

"Roche è impegnata nell'ambito della neurologia dagli inizi del Novecento, a partire dall'isolamento della levodopa, e continua a sviluppare soluzioni terapeutiche innovative attraverso una collaborazione costante con la comunità scientifica. Continuiamo a lavorare con l'obiettivo di affrontare le sfide più complesse della neurologia". Così Cinzia Astolfi, medical unit leader neuroscience di Roche Italia, in occasione del cinquantaseiesimo congresso della Società italiana di neurologia (Sin) che si è tenuto a Firenze dal 24 al 27 ottobre.

"L'impegno dell'azienda si concentra oggi su diverse aree terapeutiche. "Una delle principali è la neuroimmunologia, nella quale disponiamo di soluzioni terapeutiche per la sclerosi multipla e per il disturbo dello spettro della neuromielite ottica", ha spiegato la manager. Accanto a queste patologie, Roche è attiva anche nell'ambito delle malattie neuromuscolari, come l'atrofia muscolare spinale, evidenziando l'attenzione verso condizioni ad elevato impatto clinico e sociale.

Ma non solo: "Stiamo avviando un piano di sviluppo molto estensivo nell'area della neurodegenerazione. In particolare, stiamo approfondendo il nostro impegno nella malattia di Alzheimer e nella malattia di Parkinson, due ambiti nei quali la ricerca scientifica e l'innovazione terapeutica potranno contribuire a rispondere a bisogni ancora insoddisfatti dei pazienti", ha concluso.

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