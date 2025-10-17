Attentato a Ranucci, giornalista presenta denuncia ai carabinieri: "Stanotte salto di qualità contro di me" - Video

“Ho ricostruito con i carabinieri quanto è successo ieri. C’è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato l’autorità giudiziaria e di cui i ragazzi della mia scorta hanno sempre fatto rapporto". Così il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci, lasciando gli uffici della Compagnia Carabinieri Trionfale dove ha presentato denuncia in seguito all’esplosione, avvenuta la scorsa notte, che ha distrutto la sua auto parcheggiata davanti all'abitazione a Campo Ascolano, comune di Pomezia, alle porte di Roma.

"Io comunque mi sento tranquillo nel senso che lo Stato e le istituzioni mi sono sempre state vicine in questi mesi. Quello di stanotte è stato un salto di qualità preoccupante perché proprio davanti casa, dove l’anno scorso erano stati trovati dei proiettili”, dice Ranucci.