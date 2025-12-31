circle x black
Ragazza trovata morta in cortile a Milano, il 2 gennaio l'autopsia di Aurora Livoli

Con l'avvenuta identificazione della 19enne da parte della famiglia, occorre infatti attendere i termini di notifica per poter procedere

Aurora Livoli - Ipa
Aurora Livoli - Ipa
31 dicembre 2025 | 11.03
Redazione Adnkronos
Proseguono le indagini sul caso di Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta nel cortile di un condominio di via privata Paolo Paruta, a Milano. I carabinieri della compagnia Milano Porta Monforte e del nucleo radiomobile, a cui sono state affidate le indagini, sono al lavoro per ricostruire attimo dopo attimo ciò che è accaduto nei momenti precedenti la morte della 19enne di Monte San Biagio e di risalire all'identità dell'uomo che appare insieme a lei in alcune immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona vicina al luogo del ritrovamento.

A quanto apprende l'Adnkronos, intanto, bisognerà attendere ancora qualche giorno per poter avere elementi che possano determinare l'effettiva causa della morte e se la ragazza abbia subìto o meno violenza sessuale: l'autopsia verrà effettuata il prossimo 2 gennaio. Con l'avvenuta identificazione della 19enne da parte della famiglia, occorre infatti attendere i termini di notifica per poter procedere.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milano aurora livoli chi era aurora livoli milano donna trovata morta in un cortile
