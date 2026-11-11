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Bellagambi (Eurordis-Uniamo): "Anche in Ue battaglia per screening neonatali"

"Estremamente valido il modello italiano per equità e accesso a una vita sana"

Simona Bellagambi - (Foto Adnkronos)
Simona Bellagambi - (Foto Adnkronos)
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11 novembre 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
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"La legge sullo screening neonatale esteso in Italia è stata una battaglia di civiltà. Una battaglia per l'equità per tutti i bambini, per tutti i neonati, di poter avere una vita sana". Così Simona Bellagambi, consigliera Eurordis e delegata per l'estero di Uniamo, intervenendo oggi a Roma all'evento 'Lo screening neonatale esteso tra risultati raggiunti, nuove sfide e opportunità', promosso da Uniamo-Federazione italiana malattie rare per celebrare i 10 anni della legge 167/2016. "Questa - afferma - è la stessa battaglia che, sul modello italiano, stiamo portando in Europa, perché quella dei malati rari è una comunità estremamente solidale e vogliamo che ciò che è stato fatto in Italia, attraverso lunghi anni di dibattiti, sia portato anche a livello europeo".

"Il modello italiano è estremamente valido, andiamo avanti. Nelle malattie rare equità e competitività vanno di pari passo", rimarca Bellagambi. Lo screening neonatale esteso "non rappresenta solo una nostra priorità per il bene dei bambini, ma vale anche per la sostenibilità dei sistemi sanitari e per la competitività di chi lavora nel mondo delle malattie rare per lo sviluppo terapeutico".

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