Roma, bombola di ossigeno esplode in un cantiere Atac sulla Prenestina: auto in fiamme, alta colonna di fumo

A prendere fuoco è stata anche una vettura posteggiata a un centinaio di metri dal luogo dell'innesco

L'auto bruciata, foto dei vigili del fuoco
13 ottobre 2025 | 13.27
Redazione Adnkronos
Sarebbe stata una bombola d'ossigeno, che si trovava all'interno di uno dei cantieri Atac , in cui si lavora alla manutenzione della rete tranviaria, a provocare l'esplosione tra via Palmiro Togliatti e via Prenestina a Roma. Non ci sono feriti.

Le fiamme hanno devastato un'auto in sosta, distante un centinaio di metri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia anche le pattuglie del gruppo Casilino della polizia locale di Roma. I caschi bianchi hanno messo in sicurezza l'area, riuscendo a circoscrivere il primo dei due incendi. Chiusa via Prenestina tra viale Giovanni Battista Valente e viale Palmiro Togliatti, in entrambi i sensi di marcia.

