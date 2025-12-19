"Buio Americano", il libro di Mario Del Pero sulla crisi della democrazia americana

Si è svolta al Centro Studi Americani di Roma la presentazione del volume "Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump" di Mario Del Pero, pubblicato da il Mulino, un appuntamento che ha richiamato studiosi, analisti e pubblico interessato a comprendere le trasformazioni in atto nella politica statunitense e le loro ripercussioni sullo scenario internazionale. Al centro del dibattito, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e il significato politico di una leadership che, secondo Del Pero, non ha mai cercato un messaggio inclusivo, ma ha invece fatto leva sulle divisioni politiche, sociali e razziali del Paese.