"Buio Americano", il libro di Mario Del Pero sulla crisi della democrazia americana

19 dicembre 2025 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è svolta al Centro Studi Americani di Roma la presentazione del volume "Buio Americano: gli Stati Uniti e il mondo nell'era Trump" di Mario Del Pero, pubblicato da il Mulino, un appuntamento che ha richiamato studiosi, analisti e pubblico interessato a comprendere le trasformazioni in atto nella politica statunitense e le loro ripercussioni sullo scenario internazionale. Al centro del dibattito, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e il significato politico di una leadership che, secondo Del Pero, non ha mai cercato un messaggio inclusivo, ma ha invece fatto leva sulle divisioni politiche, sociali e razziali del Paese.

