Caldo anomalo a ottobre, primo cambiamento in arrivo: previsioni meteo

Temperature superiori alla media, arriva la prima mini-spallata

11 ottobre 2025 | 23.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il caldo anomalo resiste a ottobre, con temperature superiori alla media e meteo - in particolare da Milano a Roma - più vicino alla primavera (o quasi estate) che all'autunno. L'ottobrata, secondo le previsioni, nelle prossime 48-72 ore non verrà scalfita: sole e caldo resisteranno sull'Italia, con qualche eccezione possibile su Meridione, Sicilia e Sardegna.

Come evidenzia ilmeteo.it, il sistema di alta pressione appare ancora solido e il 'bel tempo' risulta stabile, senza insidie di perturbazioni che rimangono confinate ad un ruolo assolutamente secondario almeno per quanto riguarda le regioni del Centro-Nord.

Le temperature continueranno a superare i 20 gradi, anche con una certa facilità, nelle ore centrali della giornata. Il freddo non si farà sentire nemmeno in serata nei prossimi giorni. C'è, però, una prima data per ipotizzare una svolta almeno parziale.

Il cambiamento dovrebbe concretizzarsi a partire da mercoledì 15 ottobre e giovedì 16 con l'arrivo di un vortice ciclonico sulle regioni del basso Tirreno. Il maltempo si farà sentire a Sud e sulle isole. Sul resto dell'Italia, gli effetti saranno più contenuti. Le temperature caleranno lievemente, ma non si avvertiranno radicali modifiche. L'arrivo dell'autunno 'pieno', quindi, non si materializzerà prima dell'ultima settimana con l'ingresso di aria dall'Atlantico.

