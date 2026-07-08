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Ennesima ondata di caldo, la previsione: "Temperature 7 gradi sopra le medie"

L'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi da domani, determinando un deciso aumento delle temperature su gran parte del Paese, mentre al Nord non si esclude il rischio di temporali violenti e grandinate

Uomo si rinfresca per il caldo - (Ipa)
Uomo si rinfresca per il caldo - (Ipa)
09 luglio 2026 | 00.12
Giselda Curzi
LETTURA: 2 minuti

Nuova ondata di caldo in arrivo sull'Italia, con temperature fino a 7-8 gradi sopra la media climatica e punte di 40 gradi in Sardegna. Secondo le previsioni, l'anticiclone africano tornerà a rafforzarsi da venerdì 10 luglio, determinando un deciso aumento delle temperature su gran parte del Paese, mentre al Nord non si esclude il rischio di temporali violenti e grandinate.

"Nei prossimi giorni l'Italia si prepara a fare i conti con l'ennesima ondata di caldo di questa stagione", spiega all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it. "Si tratterà di una fase climatica anomala, caratterizzata da temperature fino a 7-8 gradi oltre le medie storiche. Il motore di questa escalation termica è ancora una volta l'anticiclone africano, che trasporterà masse d'aria rovente dal Sahara verso il Mediterraneo".

L'aumento del caldo si farà sentire soprattutto tra venerdì e il fine settimana, con valori massimi diffusamente oltre i 34-35 gradi nelle principali città italiane. Nelle aree interne della Sardegna, invece, le temperature potranno raggiungere e superare localmente i 40 gradi.

Nonostante il predominio dell'alta pressione, sabato il Nord dovrà fare i conti con una marcata instabilità atmosferica. "Il forte contrasto tra l'aria rovente al suolo e correnti più fresche in quota potrebbe favorire lo sviluppo di temporali intensi, accompagnati anche da grandinate di forte intensità", osserva Gussoni.

La fase più intensa dell'ondata di calore è attesa però all'inizio della prossima settimana. Le anomalie termiche resteranno comprese tra 7 e 8 gradi oltre la norma e le grandi città del Centro-Sud saranno le più colpite. A Roma e Firenze, conclude il meteorologo, le temperature potranno raggiungere i 38-39 gradi, con afa elevata anche nelle ore notturne e il ritorno delle cosiddette "notti super tropicali".

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