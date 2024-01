E' saltato a sorpresa stamattina il tradizionale tuffo a volo d'angelo da ponte Cavour di 'Mister Ok', al secolo Maurizio Palmulli, il romano temerario che per 35 anni, puntuale a mezzogiorno, si è lanciato nel Tevere salutando così l'inizio del nuovo anno. Un'usanza inaugurata nel 1946 dal primo 'Mister ok' Rick De Sonay, l'italo-belga che in costume e cilindro fu soprannominato così per il gesto che faceva con la mano ad ammiratori e curiosi e poi portata avanti da tanti altri.

Tuttavia questa mattina Palmulli non se l'è sentita a battezzare il 2024 con un 36esimo tuffo: "Ho un problema alla schiena, ci ho provato fino all'ultimo ma poi ha prevalso la ragione sul cuore - racconta all'Adnkronos lo stesso Palmulli - Dopo 35 anni facciamo largo ai giovani: vedremo di trovare un sostituto che, insieme ai colleghi, porti avanti questa tradizione romana". 'Mister ok', 71 anni, è pronto ad andare "in pensione - conclude - Mi godrò i miei cinque figli ed otto nipoti".