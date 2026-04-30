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Caso Minetti, pg Milano: "Medici indicati da difesa verranno sentiti. Procedura adozione sembra regolare"

Solo ieri la difesa dell'ex consigliera al centro delle polemiche ha presentato ulteriori memorie e documentazione sanitaria: oltre 100 pagine che sono finite sul tavolo della Procura generale

Nicole Minetti - Fotogramma /Ipa
Nicole Minetti - Fotogramma /Ipa
30 aprile 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I due medici indicati dalla difesa di Nicole Minetti, condannata per il caso Ruby e ora al centro di una polemica per la concessione della domanda di grazia, verranno sentiti dai carabinieri incaricati dalla Procura generale di Milano di fare un suplemento di indagine. Da quanto si apprende si tratterebbe di un medico di una struttura ospedaliera di Padova e del San Raffaele di Milano, i quali si sarebbero pronunciati (privatamente) sull'operabilità del minore adottato dall'ex consigliera regionale lombarda. Operazione poi avvenuta negli Stati Uniti.

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Solo ieri la difesa Minetti, gli avvocati Emanuele Fisicaro e Antonella Calcaterra, hanno presentato ulteriori memorie e documentazione sanitaria: oltre 100 pagine che sono finite sul tavolo della Procura generale. Atti su cui i carabinieri stanno procedendo con verifiche autonome, che si affiancheranno alla documentazione difensiva.

Da quanto si apprende, inoltre, riguardo alla sentenza di adozione uruguaiana "per quello che si legge, gli step della procedura sembrano regolari". E a confortare la Procura generale di Milano è "che sia stata resa esecutiva dal Tribunale per i minorenni di Venezia" con un documento datato 19 luglio 2024. La madre del minore risulta irreperibile dal 2020 e nuovi accertamenti sul punto sono in corso, così come si indaga ulteriormente sulla morte della legale dei familiari del minore.

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