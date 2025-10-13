Castelli (Professore Ordinario di Idrologia e Costruzioni Idrauliche - Università degli Studi di Firenze): "Rischi climatici, non ci sono soluzioni comuni, ascoltare il territorio"

Il "rischio zero" non esiste, ma guardando ad alcune esperienze virtuose di città europee ci si può interrogare su quali soluzioni adottare per difendere il territorio dai rischi climatici, soprattutto nelle città d'arte". Così Fabio Castelli, Professore Ordinario di Idrologia e Costruzioni Idrauliche alla facoltà di ingegneria all'Università degli Studi di Firenze, in occasione del convegno internazionale "Centri storici a rischio: prevenzione, restauro e adattamento climatico", co-organizzato daFondazione RETURN e Fondazione Changes, tenutosi lunedì 6 ottobre 2025 a Firenze.