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Catania, uomo ucciso e avvolto in un lenzuolo: fermati una donna e il suo compagno

Giuseppe Florio, 66 anni, è stato trovato morto la mattina del 26 aprile in località Mitogio, a Castiglione di Sicilia. Indagata, ma solo per il reato di soppressione di cadavere, anche un'altra donna

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Catania, uomo ucciso e avvolto in un lenzuolo: fermati una donna e il suo compagno
28 aprile 2026 | 11.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una donna e un uomo sono stati fermati dai carabinieri per l'omicidio di Giuseppe Florio, 66 anni, l'uomo originario di Giardini Naxos (Messina) trovato morto e avvolto in un lenzuolo a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. I provvedimenti, per omicidio e soppressione di cadavere, sono stati emessi dalla procura di Messina e dalla procura di Catania. Destinatari una donna di 50 e il suo compagno 39enne, pregiudicato, originario di Palagonia (Catania). Indagata, ma solo per il reato di soppressione di cadavere, anche una donna 53enne, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia.

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Florio è stato trovato morto la mattina del 26 aprile in località Mitogio, a Castiglione di Sicilia. Ad accorgersi del corpo è stato un passante che lo ha trovato avvolto in un lenzuolo e in alcuni sacchi di plastica. I fermi sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia di Taormina e del comando provinciale di Catania.

Secondo quanto emerso dalle indagini, Giuseppe Florio sarebbe stato ucciso a Taormina, nella casa della coppia fermata per l'omicidio, e poi trasportato a Castiglione di Sicilia dove il suo corpo è stato ritrovato. I carabinieri hanno ritrovato a Santa Venera, nel Comune di Taormina, l'auto della vittima, una Fiat Panda completamente carbonizzata. Florio sarebbe stato solito frequentare la casa della coppia a Trappitello dove, durante i sopralluoghi effettuati dai carabinieri, sono rinvenute diverse tracce riconducibili alla violenta aggressione compiuta ai danni del 66enne. Determinanti per le indagini anche l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona e alcune testimonianze.

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omicidio soppressione di cadavere Giuseppe Florio giuseppe florio taormina castiglione di sicilia cadavere castiglione di sicilia ultime notizie
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