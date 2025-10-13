Dalla scienza del multirischio alle pratiche di conservazione: un dialogo internazionale su prevenzione e adattamento promosso da Fondazione RETURN e Fondazione Changes. Il convegno internazionale "Centri storici a rischio: prevenzione, restauro e adattamento climatico", co-organizzato da Fondazione RETURN e Fondazione Changes, tenutosi a Firenze, ha avuto l'obiettivo di consolidare una cultura della prevenzione e accelerare il trasferimento di ricerca e innovazione verso pratiche operative di conservazione e tutela dei centri storici.