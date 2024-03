Un primo piano col trucco che cola, rosso e blu, come quello di un pagliaccio. E' il 'ritratto' di Chiara Ferragni che campeggia sulla nuova copertina de L'Espresso, che annuncia un'inchiesta giornalistica e titola 'Ferragni Spa: Il lato oscuro di Chiara'. La copertina fa arrabbiare Fedez. Il rapper, dal proprio profilo Instagram, prende le difese della moglie in pubblico 'invitando' L'Espresso a condurre un'inchiesta sul proprietario della testata.

Chiara Ferragni valuta azione legale

Dal canto suo Chiara Ferragni ha dato mandato ai propri legali di valutare ogni tipo di azione legale, incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso.

I legali dell'influencer hanno diffidato l’editore de L’Espresso dalla pubblicazione del numero, riservandosi ogni ulteriore azione anche all’esito delle verifiche sul contenuto dell’articolo. E contestano inoltre la portata "gravemente diffamatoria e lesiva" dell’uso fatto in copertina dell’immagine della propria assistita "palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata".

Fedez attacca su Instagram

Nonostante la crisi coniugale, Fedez dimostra di essere al fianco della moglie. In una storia su Instragram, sulle note del brano suo e di J-Ax 'Pieno di stronzi', il rapper si scaglia contro la copertina 'incriminata e lancia la provocazione menzionando l’attuale proprietario de L'Espresso, Donato Ammaturo, noto imprenditore nel settore petrolifero.

E così nelle storie del rapper si vede una foto di Ammaturo con lo stesso trucco da clown utilizzato per coprire il volto di Chiara Ferragni e la scritta: "A quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia". E ancora: "Ma delle intercettazioni di esponenti della mafia in cui si parla del proprietario de L'Espresso ne parlerete mai? Ah no, da quando vi ha comprato stranamente non ne parlate più" scrive il rapper per poi 'scusarsi' di un errore: "Mi sono sbagliato. Chiedo scusa: le intercettazioni non sono di esponenti mafiosi ma di esponenti della 'ndrangheta".

Infine, il rapper rivolgendosi sempre al settimanale ironicamente domanda: "Che dite? A Carnevale venite a fare un giro con noi vestiti da Ronald McDonald? Che con le 4 copie che venderete in più mi sa che ci scappano anche i coriandoli". L'intervento di Fedez rappresenta la sua prima difesa pubblica della moglie dopo la notizia dell'annuncio della crisi della coppia.

Il web si divide

Il settimanale uscirà in edicola domani, 8 marzo, ma l’immagine di Ferragni come 'Joker' è ormai virale sui social, dove gli utenti si dividono e le opinioni sono molto discordanti. C'è infatti chi considera eccessiva e di cattivo gusto la scelta del settimanale. "Una copertina che non c’entra niente con il giornalismo ma che è pregna di una violenza inaudita", scrive qualcuno. "Menateje pure già che ce semo", scrive in romanesco un altro. E un'altra aggiunge: "Da donna, mi sento sfregiata. L’Espresso è una rivista di attualità e mi disgusta pensare che il racconto dell’attualità debba passare attraverso lo scherno feroce".

Ma sono molti anche i commenti di chi mostra di condividere - o di non condannare - la scelta dell'Espresso. "Copertina azzeccata che rende decisamente l’idea di chi sia realmente Chiara Ferragni", scrive qualcuno. "Qui stanno trattando Chiara Ferragni semplicemente come un’adulta di potere. Lo so che il suo aspetto delicato confonde molto. Ma è un’adulta di potere. Nel bene e nel male", aggiunge un'altra. C'è chi punta sul fatto che non sia un 'trattamento' esclusivo riservato all'influencer: "Che poi L’Espresso di copertine così ne ha fatte, ma guai a toccare Chiaretta eh", si ironizza. A commentare la cover anche Selvaggia Lucarelli: "Gente che non ha mai letto un giornale pensa che non sia mai esistita una copertina simile. E si concentra sulla foto, mica su quello che c'è scritto sotto la foto", scrive nelle sue stories di Instagram.