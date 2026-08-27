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Controesodo al via, previsti 25 milioni di spostamenti nel fine settimana

Bollino rosso domani pomeriggio, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30

Traffico - (Fotogramma/Ipa)
Traffico - (Fotogramma/Ipa)
27 agosto 2026 | 14.15
Rossana Lo Castro
LETTURA: 2 minuti

Al via il controesodo. Saranno oltre 25 milioni gli spostamenti di auto da domani 28 agosto e fino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade gestite da Anas, in base alle stime dell’Osservatorio mobilità stradale della società del Gruppo Fs. Anas ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri: sino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi (1.414). Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di domani, venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto, e nel pomeriggio di domenica 30: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura.

"Entriamo nella fase conclusiva dell'estate e per molti cittadini inizia il ritorno alla quotidianità, al lavoro e agli impegni che accompagnano la ripresa autunnale - dice l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - Si tratta di giornate caratterizzate da traffico sostenuto, con spostamenti distribuiti su tutto il territorio e una crescente presenza di veicoli sulle principali arterie statali e nelle aree vicine ai centri abitati. In questo periodo – prosegue Gemme - è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Dopo settimane scandite da ritmi diversi, è importante non lasciarsi condizionare dalla fretta di rientrare o dalla necessità di riprendere rapidamente le proprie attività. La sicurezza deve rimanere la priorità assoluta". Dall'ad di Anas l'invito a tutti gli automobilisti "a pianificare gli spostamenti, a rispettare i limiti di velocità e a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi degli altri utenti della strada. Qualche minuto in più nel viaggio non cambia la giornata; una scelta sbagliata alla guida può invece avere conseguenze molto gravi".

Infine, un messaggio che resta "essenziale". "Non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Distrazioni anche di pochi secondi possono compromettere la sicurezza propria e altrui - sottolinea Gemme -. Concludo con un appello al senso di responsabilità di ciascuno: accompagniamo la fine dell'estate e la ripartenza del Paese con comportamenti corretti e prudenti. La strada è uno spazio condiviso e la tutela della vita deve essere sempre il nostro primo obiettivo".

Per far fronte all’incremento del traffico, Anas ha all’attivo circa 2.500 tra tecnici e personale di esercizio, insieme agli operatori delle Sale operative territoriali e della Sala situazioni nazionale, impegnati per assicurare un presidio costante della rete e garantire il più elevato livello possibile di assistenza agli utenti e di gestione del traffico.

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controesodo traffico viabilità controesodo 29 agosto 2026 traffico controesodo bollino rosso bollino rosso traffico
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