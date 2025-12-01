circle x black
Corona sotto processo per fake news, Meloni testimone: sarà sentita il 21 maggio

Corona accusato di diffamazione per una fake news sulla presidente del Consiglio

01 dicembre 2025 | 18.17
Redazione Adnkronos
La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online 'Dillingernews': i due sono accusati di diffamazione aggravata per aver diffuso, il 20 ottobre 2023, la fake news sulla presunta relazione tra la presidente del Consiglio e l'onorevole siciliano. Meloni sarà sentita come testimone a Montecitorio il prossimo 21 maggio. L'appuntamento è fissato per le ore 11. E' quanto stabilito nell'udienza di oggi davanti al Tribunale di Milano dove stati sentiti alcuni testimoni dell'accusa.

La prossima udienza è fissata per il prossimo 16 marzo a Milano quando verranno sentiti gli ultimi testimoni e lo stesso Fabrizio Corona si sottoporrà all'esame in aula per spiegare la sua verità. Il 21 maggio, invece, verrà sentita Giorgia Meloni. Montecitorio è la sede che viene utilizzata in questi casi. A maggio la premier è chiamata come testimone e all'udienza pubblica, oltre allo stesso Corona, potrà partecipare la stampa.

