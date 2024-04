Dagli incantesimi alle liturgie anti-malocchio: sempre più italiani dai santoni

Ogni giorno 30 mila italiani prendono il telefono per contattare santoni e medium. I dati che denunciano l'sos occultismo sono contenuti nel nuovo volume del presidente del Gruppo di ricerca e informazioni socio-religiosa (Gris), David Murgia, 'Il segno di Giona, viaggio tra santi, veggenti e cialtroni' (edizioni Il Pellegrino). Nel volume, il presidente del Gris registra che "sono stati calcolati 160 mila operatori dell'occulto che offrono consulenze del tipo: avrò successo nella vita, in amore o in denaro? oppure rispondono a chi vuole ricevere riti propiziatori, divinazioni, incantesimi e liturgie anti- malocchio". Murgia, dati del Codacons alla mano, rileva che questa vasta pletora di santoni riesce a "convincere 13 milioni di cittadini a versare loro ogni anno 8 miliardi. Il mondo dell'occulto vive e prospera e non conosce crisi o crollo dei consensi. Anzi, con la crisi economica e con la pandemia è andata anche peggio".

Il presidente del Gris, nel suo viaggio nel mondo dell'occulto, ha constatato che "nella ipotesi più ottimistica in ognuna delle 226 diocesi delle presenti sul territorio c'è almeno un sedicente veggente con apparizioni al seguito. O un guaritore o un profeta: parliamo di circa duecento persone che affermano di sperimentare fenomeni di questo genere". Questi visionari, spiga Murgia nel suo libro, si ispirano a mistici come Padre Pio o Natuzza Evolo. "C'è una città nel sud Italia - svela il presidente del Gris - in cui i sedicenti veggenti sono ben tre. E si alternano sapientemente nelle personali apparizioni durante la settimana in modo da non lasciare scoperto nessun giorno". Secondo le stime del Cesnur (il Centro di studi che si occupa di nuove religioni) sono 60mila gli italiani collegati in vari modi a fenomeni di questo genere.

Nel nuovo volume, il presidente del Gris sottolinea la necessità di adeguare "canonicamente" le norme attorno alla figura del veggente: "Per esempio - ipotizza - spingendolo ad essere seguito spiritualmente da un sacerdote indicato dal vescovo oppure verificandone la testimonianza cristiana e la vita conforme al Vangelo. Quello di cui si sente la mancanza è un vero e proprio 'Statuto' del veggente che contenga obblighi e diritti".