circle x black
Cerca nel sito
 

Dall'8 dicembre il presepe sul sagrato della Cattedrale di Firenze

Dall'8 dicembre il presepe sul sagrato della Cattedrale di Firenze
05 dicembre 2025 | 12.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per il quindicesimo anno consecutivo, l'Opera di Santa Maria del Fiore realizza sul sagrato della Cattedrale di Firenze un presepe con statue in terracotta a grandezza naturale che rimarrà esposto al pubblico fino all’Epifania. Il presepe sarà benedetto dall'arcivescovo di Firenze Mons. Gherardo Gambelli la mattina dell’8 dicembre, alle ore 10:15, prima della celebrazione della Santa Messa per la festa dell'Immacolata Concezione.

La caratteristica del presepe del Duomo di Firenze è quella di essere realizzato con delle sculture in terracotta a tutto tondo, pezzi unici creati dall’artigiano Luigi Mariani di una storica fornace imprunetina e da lui donate all’Opera.

Queste sculture si inseriscono nell’antica tradizione fiorentina della lavorazione della terracotta che, in ambito artistico, è nata a Firenze nel Quattrocento col recupero di questa antica tecnica, dimenticata nel Medioevo, da parte di Donatello e Brunelleschi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
presepe Duomo Firenze terracotta
Vedi anche
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda
News to go
Bonus giovani imprenditori under 35, come funziona
News to go
Atreju, tutto pronto per il tradizionale evento di Fratelli d'Italia
News to go
Atreju 2025, sabato al via la festa FdI
Pietrangeli, Abodi alla camera ardente: "E' giornata di dolce tristezza" - Video
News to go
Disoccupazione in calo, a ottobre -6%
Ryanair Prime, dopo 8 mesi chiude il piano sui voli scontati
Scuola, Valditara: "Mettere al centro la persona, orgoglioso dell’azione di governo"
Boldrini: "Albanese? Su La Stampa ha sbagliato, un attacco va condannato" - Video
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza