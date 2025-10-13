De Stefano (Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università degli Studi di Firenze): " Il ruolo del monitoraggio nella prevenzione multi-rischio dei centri storici"

Prevenzione multirischio: nei centri storici esposti a terremoti, alluvioni ed altre tipologie di rischio che ruolo ha il monitoraggio per la salvaguardia dei beni di valore storico e culturale secondo Mario De Stefano Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università degli Studi di Firenze, in occasione del convegno internazionale "Centri storici a rischio: prevenzione, restauro e adattamento climatico", co-organizzato da Fondazione RETURN e Fondazione Changes, tenutosi lunedì 6 ottobre 2025 a Firenze.