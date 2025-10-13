De Stefano, (Università di Firenze): "La forza del convegno? L'approccio multidisciplinare"

"Questo convengo mette insieme due reti di ricerca (return e changes) costituite nell'ambito del Pnrr, reti molto estese e che consentono un approccio veramente interdisciplinare rispetto ai problemi dei centri storici, in particolare la mitigazione di effetti e rischi naturali e antropici". Così De Stefano, Professore Ordinario di Tecnica delle Costruzioni - Università degli Studi di Firenze, in occasione del convegno internazionale "Centri storici a rischio: prevenzione, restauro e adattamento climatico", co-organizzato daFondazione RETURN e Fondazione Changes, tenutosi lunedì 6 ottobre 2025 a Firenze.