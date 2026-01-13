circle x black
Cerca nel sito
 

E' sempre Cartabianca, Berlinguer in onda dopo operazione all'occhio

La conduttrice si presenta con occhiali scuri: "Non reggo le luci"

Bianca Berlinguer e Mauro Corona
Bianca Berlinguer e Mauro Corona
13 gennaio 2026 | 23.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bianca Berlinguer torna in onda per condurre E' sempre Cartabianca, oggi 13 gennaio su Rete4, ma deve ancora fare i conti con i postumi di un'operazione, subita durante la pausa natalizia della trasmissione. "Vi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all'occhio", dice la giornalista aprendo la prima puntata del 2026. "Niente di grave - aggiunge la conduttrice -ma è troppo presto per sostenre le luci dello studio e userò questi occhiali un po' più scuri".

Quindi, dopo l'elenco degli ospiti, ecco il consueto intervento di Mauro Corona. Lo scultore e scrittore si presenta indossando un vistoso paio di occhiali da sole. "Che ha fatto?", chiede Berlinguer. "Li indosso per solidarietà", dice Corona. "Ne facevo a meno di questa sua solidarietà. Entrambi con gli occhiali è un po' troppo", la replica perentoria della conduttrice. "Allora li tolgo", dice Corona che, d'altra parte, non è in forma smagliante. "Perché non ho voce? Un'ipotesi è che ho giocato tutta la notte. L'altra è che volevo fare il duro e ho beccato la bronchite...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
bianca berlinguer mauro corona è sempre cartabianca
Vedi anche
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza