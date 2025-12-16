circle x black
Cerca nel sito
 

'Erice del futuro', Bruno Guerri in dialogo con Giacobbo

'Erice del futuro', Bruno Guerri in dialogo con Giacobbo
16 dicembre 2025 | 10.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Domani, alle ore 19, nell’Aula Dirac dell’Istituto Blackett–San Domenico di Erice (Trapani), si terrà un incontro speciale con Roberto Giacobbo, autore e divulgatore tra i più seguiti in Italia, protagonista del dialogo “Erice del Futuro”. Accanto a lui interverrà lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri. Saranno inoltre presenti la Sindaca di Erice Daniela Toscano e, per la Fondazione Ettore Majorana, Lorenzo Zichichi. Lo rendono noto la Fondazione Ettore Majorana e la Fondazione Erice Arte. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale e identitaria della città di Erice, luogo centrale nel dialogo tra scienza, storia e patrimonio immateriale.

A seguire, verrà presentata la nuova edizione del Denario di Erice, realizzata dal Laboratorio Artistico Museale della Fondazione Ettore Majorana (LAMuM), moneta di epoca romana dedicata all’antica città elima che reca sul recto il profilo di Venere e sul verso le mura di Erice, il nome Eruc e le colonne del tempio venereo. Questo oggetto storico testimonia la solidità economica della città e il ruolo centrale del tempio, luogo di culto della dea della fecondità nelle sue diverse declinazioni nei secoli: Astarte, Afrodite, e infine, con i romani, Venere. Alla moneta si affianca il cameo con la testa di Venere, realizzato nella stessa pietra che caratterizza le storiche pavimentazioni ericine, ulteriore elemento di connessione materiale con il territorio. "Negli anni LAMuM, ha promosso importanti iniziative di valorizzazione del patrimonio storico e archeologico, tra cui la ricostruzione in tiratura limitata della Lunula del II secolo a.C. di proprietà del Parco Archeologico di Segesta e la realizzazione dell’Efebo di Erice che ancora oggi è uno dei simboli maggiormente rappresentativi della città del monte- si legge in una nota -Il Denario di Erice e la Lunula del II secolo a.C si propongono come ambasciatori culturali della città, delle sue bellezze, della sua storia profondamente legata al femminile e della sua tradizionale capacità di accoglienza".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Erice del Futuro Dialogo tra scienza storia e patrimonio immateriale
Vedi anche
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia
Josh O'Connor torna con 'Wake Up Dead Man': "Oggi contano più le narrazioni che i fatti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza