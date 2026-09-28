circle x black
Cerca nel sito
 

Etna, fine dello stato d'allerta: si torna a volare su Catania

Rientro alla normalità all'aeroporto siciliano, dopo un rallentamento dell'emissione di cenere vulcanica dal vulcano

Passeggeri in partenza, repertorio - Ipa/Fotogramma
Passeggeri in partenza, repertorio - Ipa/Fotogramma
28 settembre 2026 | 08.22
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

Fine dello stato d'allerta all'aeroporto di Catania. A seguito di un rallentamento dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna, l'aeroporto di Catania informa del "rientro nello status ordinario" e del "ripristino completo dei servizi".

I settori aerei sono, quindi, spiega, "nuovamente in funzione e si determina con effetto immediato la cancellazione di qualunque restrizione precedentemente individuata".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Etna cenere vulcanica voli aeroporto Catania
Vedi anche
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"
Enrico Brignano e la cena impossibile, lo sketch al telefono nasconde un annuncio


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza