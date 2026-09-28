Rientro alla normalità all'aeroporto siciliano, dopo un rallentamento dell'emissione di cenere vulcanica dal vulcano
Fine dello stato d'allerta all'aeroporto di Catania. A seguito di un rallentamento dell'emissione di cenere vulcanica dall'Etna, l'aeroporto di Catania informa del "rientro nello status ordinario" e del "ripristino completo dei servizi".
I settori aerei sono, quindi, spiega, "nuovamente in funzione e si determina con effetto immediato la cancellazione di qualunque restrizione precedentemente individuata".