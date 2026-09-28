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Roma invasa dalle golf car, Onorato: "Dalla Regione Lazio serve legge il prima possibile"

Controlli a Roma sulle golf car e screenshot del video social di Onorato
Controlli a Roma sulle golf car e screenshot del video social di Onorato
28 settembre 2026 | 15.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Alessandro Onorato interviene sul far west delle golf car denunciato dall'Adnkronos: dalle autorizzazioni alla sicurezza stradale fino alla concorrenza nei confronti degli altri operatori, sono tante e diverse le irregolarità dei tour turistici dei piccoli veicoli. (GUARDA IL VIDEO)

"Complimenti ad AdnKronos per l'inchiesta sulle golf car. L'avevo detto più volte che c'era qualcosa che non tornava, qualcosa di preoccupante, perché non è accettabile che nella nostra città qualcuno si sveglia all'improvviso, compra una golf car che vale 40mila euro e diventa una via di mezzo tra un taxi, un Ncc e una guida turistica. Quello che sta emergendo è davvero inquietante. Sono convinto che chi di dovere andrà fino in fondo", dice Onorato in un video pubblicato sui suoi canali social. Poi l'appello al presidente Rocca: "Se la Regione Lazio non fa una legge, il comune non può regolamentare questo fenomeno. Cara Regione Lazio, vi prego, fate questa legge il prima possibile".

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