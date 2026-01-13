circle x black
Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il vicino: "Litigavano, lei voleva separarsi"

"Lui urlava, lei tendeva a scansarsi" racconta il testimone

La casa della 41enne scomparsa da Anguillara
La casa della 41enne scomparsa da Anguillara
13 gennaio 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Li ho visti litigare, era una discussione molto accesa". E' quanto ha raccontato un vicino di casa di Federica Ronzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio scorso. Il marito è indagato per omicidio.

Il racconto del vicino di casa

"Erano in strada, li ho incrociati uscendo in moto. Lui urlava, lei tendeva a scansarsi. Lui non mi è mai piaciuto - continua il vicino di casa -. Da amici in comune, sapevo che lei aveva chiesto la separazione e l'affido del bambino".

Tag
federica torzullo scomparsa donna scomparsa da anguillara scomparsa ad anguillara scomparsa ad anguillara marito
