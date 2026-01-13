"Lui urlava, lei tendeva a scansarsi" racconta il testimone
"Li ho visti litigare, era una discussione molto accesa". E' quanto ha raccontato un vicino di casa di Federica Ronzullo, la 41enne scomparsa da Anguillara Sabazia l'8 gennaio scorso. Il marito è indagato per omicidio.
"Erano in strada, li ho incrociati uscendo in moto. Lui urlava, lei tendeva a scansarsi. Lui non mi è mai piaciuto - continua il vicino di casa -. Da amici in comune, sapevo che lei aveva chiesto la separazione e l'affido del bambino".