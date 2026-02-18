circle x black
Cerca nel sito
 

Ferrovie, Fnm: "Su tratta Edolo-Cedegolo, dal 23/2 al 14/3 modifiche per lavori a Malonno"

Previsti bus sostitutivi; orari e info su trenord.it e App

- (Fotogramma)
- (Fotogramma)
18 febbraio 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da lunedì 23 febbraio a sabato 14 marzo incluso la circolazione dei treni tra la stazione di Edolo e la stazione di Cedegolo sulla linea Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord sarà riprogrammata con una riduzione del servizio. Questa modifica temporanea è necessaria per consentire i lavori di manutenzione straordinaria ai deviatoi della stazione di Malonno che prevede l’interruzione del binario 1.

Nello specifico, 13 corse quotidiane del servizio R3 nel periodo indicato non circoleranno fra Cedegolo ed Edolo: 7 da Cedegolo e Edolo e 6 da Edolo a Cedegolo. Nella tratta interessata, le corse saranno sostituite da bus. Fra Cedegolo ed Edolo viaggeranno i treni del servizio Regio Express, che prevede una corsa ogni due ore per direzione. Inoltre, la corsa Regionale 919 (Edolo 6.41-Brescia 8,53) e la corsa Regionale 1908 (Iseo 5.30-Edolo 7.32) circoleranno regolarmente per l’intero percorso.

Gli orari del servizio sostitutivo sono disponibili su trenord.it e App.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ferrovie treni lavori manutenzione servizio bus
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza