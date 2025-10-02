circle x black
Festa dei nonni, Vaia: "Diamo qualità di vita e più prevenzione superando liste attesa"

"Anche io sono un nonno e come tutti, se dovessimo esprimere un desiderio, cosa chiederemmo? Un orizzonte di speranza maggiore per i nostri nipoti e per i nostri figli"

Francesco Vaia
02 ottobre 2025 | 15.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"E' un momento davvero difficile, drammatico per il nostro mondo e per l'Italia. Ma oggi è anche la Festa dei nonni, anche io sono un nonno, e come tutti se dovessimo esprimere un desiderio cosa chiederemmo? Un orizzonte di speranza maggiore per i nostri nipoti e per i nostri figli. Ma la sanità ha anche un compito importante e impegnativo: diamo più qualità di vita agli anziani oltre che quantità. Diamo loro la possibilità di fare più prevenzione e di accedere per davvero ai servizi sanitari superando in concreto le liste di attesa". Così Francesco Vaia, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi componente dell'Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in un video sui social in occasione della Festa dei nonni che si celebra oggi.

