Saverio Tommasi, il giornalista di Fanpage fermato su una delle barche della Flotilla, ha lasciato Israele e torna in Italia. La testata fa sapere che Tommasi ha lasciato Israele con un volo della Turkish Airlines che è atterrato a Istanbul. Dalla Turchia, il giornalista torna in Italia con un altro volo.

Tommasi, che era a bordo della barca Karma, è uno dei 26 italiani che hanno lasciato Israele in queste ore. Tra loro anche Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Pd, come ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

In Israele rimangono detenuti altri 15 italiani membri della Global Sumud Flotilla che mercoledì notte sono stati fermati dalle autorità militari israeliane. I 15 attivisti sono in stato di fermo e non hanno firmato il foglio di rilascio volontario: lasceranno Israele solo quando scatterà l'espulsione al termine del procedimento giudiziario.