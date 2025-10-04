circle x black
Cerca nel sito
 

Flotilla, Saverio Tommasi ha lasciato Israele

Il giornalista di Fanpage tra i 26 attivisti partiti oggi

Saverio Tommasi
Saverio Tommasi
04 ottobre 2025 | 18.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Saverio Tommasi, il giornalista di Fanpage fermato su una delle barche della Flotilla, ha lasciato Israele e torna in Italia. La testata fa sapere che Tommasi ha lasciato Israele con un volo della Turkish Airlines che è atterrato a Istanbul. Dalla Turchia, il giornalista torna in Italia con un altro volo.

Tommasi, che era a bordo della barca Karma, è uno dei 26 italiani che hanno lasciato Israele in queste ore. Tra loro anche Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Pd, come ha reso noto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

In Israele rimangono detenuti altri 15 italiani membri della Global Sumud Flotilla che mercoledì notte sono stati fermati dalle autorità militari israeliane. I 15 attivisti sono in stato di fermo e non hanno firmato il foglio di rilascio volontario: lasceranno Israele solo quando scatterà l'espulsione al termine del procedimento giudiziario.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
saverio tommasi flotilla tommasi tommasi fanpage
Vedi anche
Freedom Flotilla verso Gaza: "Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave" - Video
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza