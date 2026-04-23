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Giornata Libro: Gli 'Olmi' portano Fahrenheit 451 sui social

- Credit: Lelio Bonaccorso
- Credit: Lelio Bonaccorso
23 aprile 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In occasione della Giornata del Libro, Gli Olmi — una comunità di scrittrici e scrittori, intellettuali e giornalisti nata per promuovere la tutela del patrimonio culturale — lancia un’iniziativa di lettura pubblica dedicata al valore della libertà di pensiero. Gli Olmi hanno scelto di farsi parte attiva nel contesto culturale dell’isola e non solo, portando avanti progetti che uniscono impegno civile e diffusione della cultura.

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Attraverso le voci di autori siciliani, verranno letti alcuni stralci di Fahrenheit 451, opera simbolo del potere eversivo della lettura e della memoria. Le letture prenderanno forma in una serie di brevi video che saranno pubblicati sulle pagine social del gruppo, rendendo il messaggio accessibile e condivisibile da un pubblico sempre più ampio. “I libri sono mondi, e come tali, a volte, possono rappresentare una minaccia per quei poteri che temono la libertà di pensiero e la libertà di coscienza”, sottolinea la scrittrice Stefani Auci. L’iniziativa nasce come naturale prosecuzione di un percorso iniziato il 17 marzo con la lettura della Costituzione, e si pone l’obiettivo di ribadire come il libro rappresenti ancora oggi uno strumento di libertà, spesso ostacolato o represso.

In un contesto globale in cui, sempre più frequentemente, i libri vengono censurati, messi all’indice o addirittura distrutti, Gli Olmi intendono proporre una forma di valorizzazione della lettura e promuovere l’attività delle biblioteche e la tutela degli archivi, a partire da quella di Niscemi, riconoscendole come presìdi culturali fondamentali per la crescita civile e sociale dei territori. Leggere oggi significa resistere, custodire la memoria e opporsi a ogni forma di pensiero dominante che esclude, giudica e marginalizza.

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Giornata del Libro Fahrenheit 451 Gli Olmi Libertà di pensiero
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