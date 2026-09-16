Il decano dei meteorologi: "Ci sono sempre quei 1000 commenti, in genere non perdo tempo..."
"Vai in pensione, non ci prendi mai". E' dura la vita del meteorologo. Lo conferma il colonnello Mario Giuliacci nel suo intervento a E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. Giuliacci, il decano della categoria, come i colleghi è reduce da un'estate record, caratterizzata da settimane di caldo estremo che hanno messo a dura prova la resistenza degli italiani. Giuliacci è stato preso di mira da chi aspettava informazioni positive sulla conclusione dell'infinita ondata di calore.
"Se pubblico un video sui social e ci sono 500mila visualizzazioni, è fisiologico che ci siano 1000 commenti di questo tipo. Qualche volta rispondo agli hater, ma non posso certo perdere tempo a rispondere a tutti i commenti", dice. Ora, finalmente, si volta pagina in tutti i sensi. "Arriva una nuova perturbazione, poi ne arriverà un'altra il 22-23 settembre e sull'Adriatico sentiremo addirittura freddo. A ottobre può capitare un'ondata di caldo, è successo mi pare nel 2023 con temperature oltre i 30 gradi ma si tratta di parentesi di 4-5 giorni. Non certo 30...".