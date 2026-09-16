"Vai in pensione, non ci prendi mai". E' dura la vita del meteorologo. Lo conferma il colonnello Mario Giuliacci nel suo intervento a E' sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. Giuliacci, il decano della categoria, come i colleghi è reduce da un'estate record, caratterizzata da settimane di caldo estremo che hanno messo a dura prova la resistenza degli italiani. Giuliacci è stato preso di mira da chi aspettava informazioni positive sulla conclusione dell'infinita ondata di calore.

"Se pubblico un video sui social e ci sono 500mila visualizzazioni, è fisiologico che ci siano 1000 commenti di questo tipo. Qualche volta rispondo agli hater, ma non posso certo perdere tempo a rispondere a tutti i commenti", dice. Ora, finalmente, si volta pagina in tutti i sensi. "Arriva una nuova perturbazione, poi ne arriverà un'altra il 22-23 settembre e sull'Adriatico sentiremo addirittura freddo. A ottobre può capitare un'ondata di caldo, è successo mi pare nel 2023 con temperature oltre i 30 gradi ma si tratta di parentesi di 4-5 giorni. Non certo 30...".