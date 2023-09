La Consulta sblocca il processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni accogliendo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e stabilendo che si possa procedere anche in assenza degli imputati.

La decisione dei giudici costituzionali

In attesa del deposito della sentenza che avverrà nelle prossime settimane, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che "la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa".

La soddisfazione del procuratore Lo Voi

"Grande soddisfazione sicuramente per la possibilità di celebrare un processo secondo le nostre norme costituzionali che restano il faro del nostro lavoro. Per il resto aspettiamo le motivazioni”. Così il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi dopo la decisione della Consulta di accogliere la questione di legittimità costituzionale in relazione al processo per l’omicidio di Giulio Regeni.

Fratoianni: "Consulta restituisce fiducia nella giustizia"

"Dopo troppi anni di silenzi e di depistaggi da parte del governo egiziano, la decisione della Corte costituzionale del nostro Paese restituisce un po’ di fiducia a chi crede nella giustizia e vuole la verità nell’omicidio di Giulio Regeni", afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, dopo la decisione della Consulta che sblocca il processo.