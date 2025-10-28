circle x black
Cerca nel sito
 

"Halloween a scuola, rischio satanismo": l'allarme degli esorcisti

""Questa festa collettiva, consumistica e irrazionale esalta la morte, la violenza, l'occulto e il demoniaco", dice padre Francesco Bamonte, vicepresidente dell’Associazione internazionale esorcisti (Aie)

Un'immagine di Halloween
Un'immagine di Halloween
28 ottobre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Halloween spinge i giovani al satanismo. E' l'allarme degli esorcisti in vista del 31 ottobre, giornata che sarà caratterizzata da feste e eventi. "Orientare mediante Halloween le nuove generazioni al brutto e all’oscuro significa indicare loro una direzione opposta a ciò che è buono e vero, e quindi a Dio", dice padre Francesco Bamonte, vicepresidente dell’Associazione internazionale esorcisti (Aie), che in un contributo denuncia "l'inganno spirituale e culturale" rappresentato da Halloween. "Questa festa collettiva, consumistica e irrazionale - dice - esalta la morte, la violenza, l'occulto e il demoniaco, facendo passare per gioco travestimenti ispirati a mostri, streghe, zombie e fantasmi".

Halloween, prosegue, "non è una ricorrenza laica, ma la riproposizione di un'antica festa religiosa pagana, Samhain, con riti magici e persino sacrifici animali e umani". Padre Bamonte evidenzia come "il suo ritorno coincida con il declino dell’influenza del cristianesimo sulla società".

"Chi la celebra, - dice - anche senza volerlo, si mette in comunione con realtà tenebrose". Particolarmente preoccupante, secondo l'Aie, è "l'inserimento della festa nelle scuole, l’attrattiva esercitata sull'infanzia e l'esistenza di siti e spettacoli che espongono i giovani all'orrido e persino al satanismo". L'orrore normalizzato, osserva Bamonte, "abitua al buio fisico e morale, spegne la speranza e rafforza una cultura di morte".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
halloween 31 ottobre halloween scuola
Vedi anche
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza