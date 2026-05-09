Il 'paziente zero' dell'epidemia di hantavirus, scoppiata sulla nave da crociera, era secondo il New York Post l'ornitologo Leo Schilperoord. L'uomo, settantenne, e sua moglie, Mirjam Schilperoord, 69 anni, erano impegnati in un viaggio di cinque mesi in Sudamerica. Sono sbarcati per la prima volta in Argentina il 27 novembre e hanno viaggiato attraverso il Cile, l'Uruguay e, poi, sono tornati in Argentina alla fine di marzo, dove hanno intrapreso una escursione di birdwatching nella discarica di Ushuaia nella Terra del Fuoco. Nel sito, sospettano le autorità argentine, la coppia olandese avrebbe inalato particelle provenienti dalle feci dei ratti locali, portatori del temuto ceppo andino dell'hantavirus, l'unica forma nota di trasmissione da uomo a uomo.

Il primo aprile i coniugi si sono imbarcato sulla nave MV Hondius a Ushuaia, insieme ad altre 112 persone, molte delle quali appassionate di birdwatching. Leo Schilperoord ha manifestato febbre, mal di testa, mal di stomaco e dissenteria. Cinque giorni dopo, è deceduto.

Mirjam Schilperoord, con la salma del marito, ha lasciato la nave il 24 aprile, durante una sosta programmata sull'isola atlantica di Santa Helena. La donna si è imbarcata su un volo per Johannesburg, in Sudafrica, e quindi avrebbe dovuto tornare in Olanda con un aereo KLM. Viste le sue condizioni di salute, però, è rimasta a Johannesburg, dove è deceduta.

La coppia, proveniente da Haulerwijk, un piccolo villaggio di 3.000 abitanti nei Paesi Bassi, è stata riconosciuta nei necrologi, pubblicati sulla rivista mensile del paese. Nel 1984 la coppia ha pubblicato un articolo a quattro mani sulle oche zamperosee nella rivista ornitologica olandese Het Vogeljaar. Accomunati dalla stessa passione hanno fatto viaggi in tutto il mondo, fino al triste epilogo di questi giorni.