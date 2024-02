I 63 anni di Guido D'Ubaldo, grande festa a Roma - Fotogallery

Calciatori, giornalisti, politici, attori e cantanti. Tutti per festeggiare i 63 anni di Guido D'Ubaldo, firma storica del Corriere dello Sport e presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio (Guarda la fotogallery). In un locale alla Capannelle, quasi 200 persone hanno risposto all'invito di D'Ubaldo: "Ho deciso di riunire tutte le persone importanti per me, un modo per stare insieme e ricordare i vecchi tempi". Tra gli invitati, gli ex calciatori della Roma, Odoacre Chierico, Tonino Tempestilli, Michael Konsel, Sebino Nela e Giancarlo 'Picchio' De Sisti, l'attrice Francesca Reggiani e Gianni Togni, che ha intonato 'Luna', il deputato del Pd Filippo Sensi e il senatore di Fi e presidente della Lazio, Claudio Lotito.

E poi tanti colleghi di D'Ubaldo, giornalisti sportivi e non solo, volti Rai, i direttori del Messaggero, Massimo Martinelli, del Quotidiano del Sud, Roberto Napoletano, della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli, dell'Adnkronos Davide Desario, Aldo Cazzullo, vice direttore del Corriere della Sera.